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Плей-офф Суперлиги: игра Санона помогла "Днепру" сократить отставание от "Будивельника"

Киев • УНН

 • 12352 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В столичном ДС "Венето" с участием "Будивельника" и "Днепра" состоялся третий поединок четвертьфинальной стадии баскетбольной Суперлиги, передает корреспондент УНН.

Плей-офф Суперлиги: игра Санона помогла "Днепру" сократить отставание от "Будивельника"

детали

После равных стартовых минут преимущество заработали гости. Коллектив из “Днепра” своему желанию, настойчивостью, активностью и агрессивным защитой, ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом — 41:29.

Впоследствии киевляне начали догонять гостей. В решающий момент игру в свои руки взял Исуф Санон с “Днепра”, который индивидуально разбирался с защитой “Будивельника” и принес своей команде желаемый выигрыш — 72:81.

Санон набрал в этот вечер 27 очков. У “Будивельника” 17 баллов при 12 подборах имеет Брайс Джонсон.

Дополнение

Счет в серии стал 2: 1 в пользу столичного коллектива. Четвертая игра серии пройдет 20-го мая также в Киеве.

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