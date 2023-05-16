Пленум Верховного Суду о 15:30 вирішуватиме питання висловлення недовіри Князєву
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Засідання Пленуму Верховного Суду з порядком денним про висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князєву призначено на вівторок на 15:30, повідомляє кореспондент УНН.
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“Засідання Пленуму Верховного Суду з порядком денним про висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князєву відбудеться у вівторок о 15:30”, – повідомили на засіданні.
Доповнення
Зазначимо, що під час Пленуму голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, ініціювали висловлення недовіри.
Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.
Згодом, у САП підтвердили затримання Князєва.
Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.
У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".
Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".