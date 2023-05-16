Пленум Верховного Суда в 15:30 будет решать вопрос выражения недоверия Князеву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заседание Пленума Верховного Суда с повесткой дня о выражении недоверия председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву назначено на вторник на 15:30, сообщает корреспондент УНН.
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“Заседание Пленума Верховного Суда с повесткой дня о выражении недоверия председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву состоится во вторник в 15:30”, – сообщили на заседании.
Дополнение
Отметим, что во время Пленума председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов, инициировали выражение недоверия.
Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки Председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.
Впоследствии, в САП подтвердили задержание Князева.
Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.
В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".
Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".