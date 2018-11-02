Плавець Романчук став призером Кубку світу в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Китай прийняв черговий етап Кубку світу з плавання в якому представник України виборов одну із нагород, повідомляє УНН з посиланням на сайт Fina.org.
Українець Михайло Романчук з результатом 3:43,32 м став другим на дистанції 400 метрів вільним стилем. До перемоги нашому плавцю не вистачило 2,5 с, яка дісталася господарю запливу Ксінджи Джи. Трійку призерів замкнув Блейк Пьєроні з США – 3:45,32 хв.
Відзначимо, що інший представник України Сергій Фролов проплив дистанцію з часом 3:48,62 хв і зайняв 6-й рядок.
Нагадаємо, що цього річ Романчук виборов звання двократного переможця ЧЄ з літніх видів спорту.