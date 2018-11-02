Пловец Романчук стал призером Кубка мира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Китай принял очередной этап Кубка мира по плаванию в котором представитель Украины завоевал одну из наград, сообщает УНН со ссылкой на сайт Fina.org.
Украинец Михаил Романчук с результатом 3:43,32 м стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Для победы нашему пловцу не хватило 2,5 с, которая досталась хозяину заплыва Ксинджи Джи. Тройку призеров замкнул Блейк Пьерони из США - 3:45,32 мин.
Отметим, что другой представитель Украины Сергей Фролов проплыл дистанцию со временем 3:48,62 мин и занял 6-ю строчку.
Напомним, что в этом году Романчук выиграл звание двукратного победителя ЧЕ по летним видам спорта.