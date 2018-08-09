Плавець Романчук став двократним переможцем ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Глазго продовжились запливи в рамках першого в історії чемпіонату Європи з літніх видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
На дистанції 800 метрів вільним запливом наш Михайло Романчук прийшов до фінішу першим з часом 7:42,96 хв. На 2,16 с позаду опинився володар “срібла” італієць Пальтрінієрі. Далі розмістився німець Веллброк.
Відзначимо, що також на даній дистанції виступав наш Сергій Фролов — зайняв третє місце в своєму запливі і не зумів кваліфікуватися до фіналу.
Примітно, що Романчук вигравав ще одну золоту нагороду на турнірі в запливі на 400 м.
Нагадаємо, що раніше Романчук також вигравав “срібло” на дистанції 1500 м вільним стилем.