Пловец Романчук стал двукратным победителем ЧЕ по летним видам спорта

На дистанции 800 метров вольным заплывом наш Михаил Романчук пришел к финишу первым со временем 7: 42,96 мин. На 2,16 с позади оказался обладатель “серебра” итальянец Пальтриниери. Далее разместился немец Веллброк.

Отметим, что также на данной дистанции выступал наш Сергей Фролов — занял третье место в своем заплыве и не сумел квалифицироваться в финал.

Примечательно, что Романчук выигрывал еще одну золотую награду на турнире в заплыве на 400 м.

Напомним, что ранее Романчук также выигрывал “серебро” на дистанции 1500 м вольным стилем.