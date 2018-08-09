Пловец Романчук стал двукратным победителем ЧЕ по летним видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Глазго продолжились заплывы в рамках первого в истории чемпионата Европы по летним видам спорта, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На дистанции 800 метров вольным заплывом наш Михаил Романчук пришел к финишу первым со временем 7: 42,96 мин. На 2,16 с позади оказался обладатель “серебра” итальянец Пальтриниери. Далее разместился немец Веллброк.
Отметим, что также на данной дистанции выступал наш Сергей Фролов — занял третье место в своем заплыве и не сумел квалифицироваться в финал.
Примечательно, что Романчук выигрывал еще одну золотую награду на турнире в заплыве на 400 м.
Напомним, что ранее Романчук также выигрывал “серебро” на дистанции 1500 м вольным стилем.