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Планував теракти в Одеській області: агент рф отримав 8 років ув'язнення

Планував теракти в Одеській області: агент рф отримав 8 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 83593 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Агента рф, який який спланував серію терактів в Одеській області, засуджено до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку січня цього року "на гарячому" – коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів, передає УНН.

Цитата 

"У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав до України за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки. Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні", - ідеться в повідомленні. 

Деталі

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області. Таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв".

Суд першої інстанції визнав агента винним за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення 

У Дніпропетровській області затримали російського агента, який намагався встановити місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони поблизу південного та східного фронтів.

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