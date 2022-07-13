Планировал теракты в Одесской области: агент рф получил 8 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Агент рф, который спланировал серию терактов в Одесской области, приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в начале января этого года "с поличным" – когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений, передает УНН.
Цитата
"В ходе следствия установлено, что агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов. Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года и изуродование памятного знака Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.
Детали
Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и патриотических организаций, а также военная техника в Одесской области. Таким образом, накануне полномасштабного вторжения россии в Украину российские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений".
Суд первой инстанции признал агента виновным по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
В Днепропетровской области задержан российский агент, который пытался установить местонахождение украинских систем противовоздушной обороны вблизи южного и восточного фронтов.