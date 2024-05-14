План України остаточно схвалено: у ЄС розповіли, що він передбачає

У Раді ЄС повідомили, що передбачає схвалений сьогодні План України щодо відновлення та реформ, який дозволяє розпочати виплати з фонду у 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів для України, пише УНН.

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"Сьогодні Рада ЄС ухвалила імплементаційне рішення, яке позитивно оцінює План України, у якому викладено наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформ, які він планує здійснити в межах свого процесу вступу до ЄС у наступні чотири роки", - повідомили у євроінституції.

Зокрема, Рада ЄС, як зазначається, вважає, що "завдяки цьому плану Україна виконує передумови для підтримки в межах Ukraine Facility (до 50 мільярдів євро), і тепер можуть почати надходити регулярні виплати".

"Платежі Україні будуть виплачуватися ЄС за умови імлементації узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради ЄС. Заплановані реформи та інвестиції мають значний потенціал для прискорення економічного зростання, підтримки макроекономічної стабільності, покращення фінансової ситуації та підтримки подальшої інтеграції України з ЄС", - повідомили у євроінституції.

У сьогоднішньому рішенні, як зазначається, "міститься додаткова інформація про заходи та графік його реалізації, включно з передбаченим графіком надходження підтримки та графіком її виплат". "Остаточні якісні та кількісні етапи мають бути виконані до кінця 2027 року", - вказано у повідомленні.

Окрім того, як повідомляється, фінансова підтримка в межах Плану України "надаватиметься за умови, що Україна продовжуватиме підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство закону, а також гарантувати дотримання прав людини". "Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства закону, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей", - вказали у євроінституції.

"Сьогоднішнє рішення дозволить Єврокомісії виділити до 1,89 мільярда євро попереднього фінансування, доки не почнуться регулярні виплати, пов’язані з впровадженням реформ та інвестиційними показниками в межах Плану України", - повідомили у Раді ЄС.

Доповнення

Інструмент Ukraine Facility, який запрацював 1 березня 2024 року, передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період 2024-2027 років. З них до 32 мільярди євро коштів орієнтовно виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених у Плані України, згідно з яким виплати будуть залежати від виконання визначених показників. З моменту набрання чинності Ukraine Facility уже виплачено 6 мільярдів євро у вигляді перехідного фінансування після виконання узгоджених умов політики.

У Плані України, поданому 20 березня 2024 року, Україна окреслила своє бачення реконструкції, модернізації та реформ, які вона має намір здійснити в межах процесу вступу до ЄС. План наголошує на структурних реформах та інвестиціях у секторах з найбільшим потенціалом зростання. Він стосується вдосконалення державного управління, наголошуючи на належному врядуванні, дотриманні верховенства права та боротьбі з корупцією та шахрайством.

У своїй оцінці від 15 квітня 2024 року Єврокомісія підтвердила, що План України відповідає критеріям, встановленим регламентом щодо фінансування для України.

Якщо всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, за оцінками, ВВП України може зрости на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року, а також це може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 процентних пунктів ВВП до 2033 року, вказали у євроінституції.