План Украины окончательно одобрен: в ЕС рассказали, что он предусматривает

В Совете ЕС сообщили, что предусматривает одобренный сегодня План Украины по восстановлению и реформам, который позволяет начать выплаты из фонда в 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для Украины, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет ЕС принял имплементационное решение, которое положительно оценивает План Украины, в котором изложены намерения правительства Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформам, которые оно планирует осуществить в рамках своего процесса вступления в ЕС в следующие четыре года", - сообщили в евроинституте.

В частности, Совет ЕС, как отмечается, посчитал, что "благодаря этому плану Украина выполняет предпосылки для поддержки в рамках Ukraine Facility (до 50 миллиардов евро), и теперь могут начать поступать регулярные выплаты".

"Платежи Украине будут выплачиваться ЕС при условии имлементации согласованной реформы и инвестиций в форме качественных и количественных шагов, изложенных в приложении к имплементационному решению Совета ЕС. Запланированные реформы и инвестиции имеют значительный потенциал для ускорения экономического роста, поддержки макроэкономической стабильности, улучшения финансовой ситуации и поддержки дальнейшей интеграции Украины с ЕС", - сообщили в евроинституте.

В сегодняшнем решении, как отмечается, "содержится дополнительная информация о мерах и график его реализации, включая предусмотренный график поступления поддержки и график ее выплат". "Окончательные качественные и количественные шаги должны быть выполнены до конца 2027 года", - указано в сообщении.

Кроме того, как сообщается, финансовая поддержка в рамках Плана Украины "будет предоставляться при условии, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать соблюдение прав человека". "Финансовая поддержка также зависит от укрепления верховенства закона, поддержки независимости судебной системы, усиления реформы государственного управления и борьбы с коррупцией, в частности с коррупцией на высоком уровне, и отмыванием денег", - указали в евроинституте.

"Сегодняшнее решение позволит Еврокомиссии выделить до 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования, пока не начнутся регулярные выплаты, связанные с внедрением реформ и инвестиционными показателями в рамках Плана Украины", - сообщили в Совете ЕС.

Дополнение

Инструмент Ukraine Facility, который заработал 1 марта 2024 года, предусматривает до 50 миллиардов евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период 2024-2027 годов. Из них до 32 миллиардов евро средств ориентировочно выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Плане Украины, согласно которому выплаты будут зависеть от выполнения определенных показателей. С момента вступления в силу Ukraine Facility уже выплачено 6 миллиардов евро в виде переходного финансирования после выполнения согласованных условий политики.

В Плане Украины, представленном 20 марта 2024 года, Украина очертила свое видение реконструкции, модернизации и реформ, которые она намерена осуществить в рамках процесса вступления в ЕС. План подчеркивает структурные реформы и инвестиции в секторах с наибольшим потенциалом роста. Он касается совершенствования государственного управления, подчеркивая надлежащее управление, соблюдение верховенства права и борьбу с коррупцией и мошенничеством.

В своей оценке от 15 апреля 2024 года Еврокомиссия подтвердила, что План Украины соответствует критериям, установленным регламентом по финансированию для Украины.

Если все предложенные реформы и инвестиции будут полностью реализованы, по оценкам, ВВП Украины может вырасти на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году, а также это может привести к сокращению долга примерно на 10 процентных пунктов ВВП к 2033 году, указали в евроинституте.