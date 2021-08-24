Півзахисника Буяльського визнали найкращим футболістом туру УПЛ

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"За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський — найкращий футболіст УПЛ минулого сезону", - повідомили в УПЛ.

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Буяльський, забивши два м’ячі у ворота "Десни", збільшив лік своїх голів у складі "Динамо" в усіх турнірах до 45-ти: 30 – в УПЛ, 1 – у Кубку, 13 – у єврокубках та 1 – у Суперкубку.

За кількістю "динамівських" голів Буяльський наздогнав Брауна Ідеє, з яким розділяє 9-10 місця у списку найкращих голеадорів "Динамо" за часів незалежності України.

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 5-го туру, опитавши фахівців, які входять до її експертної ради.