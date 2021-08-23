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17 березня, 19:38 • 105643 перегляди

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17 березня, 18:58 • 138835 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182590 перегляди

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Півзахисник Буяльський увійшов до топ-10 бомбардирів "Динамо"

Півзахисник Буяльський увійшов до топ-10 бомбардирів "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський увійшов в десятку кращих бомбардирів клубу за часи незалежності України, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Деталі

Буяльський, забивши два м’ячі у ворота "Десни", збільшив лік своїх голів у складі "Динамо" в усіх турнірах до 45-ти: 30 – в УПЛ, 1 – у Кубку, 13 – у єврокубках та 1 – у Суперкубку.

За кількістю "динамівських" голів Буяльський наздогнав Брауна Ідейє, з яким розділяє 9-10 місця у списку найкращих голеадорів "Динамо" за часів незалежності України.

Нагадаємо

“Динамо” розгромило “Десну” у матчі лідерів чемпіонату України.

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