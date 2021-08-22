“Динамо” розгромило “Десну” у матчі лідерів чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У центральному поєдинку п’ятого туру Української Прем’єр-ліги в гості до київського “Динамо” завітав лідер турніру за підсумками попередніх турів — чернігівська “Десна”, інформує кореспондент УНН.
Деталі
На 32 хвилині “динамівці” відкрили рахунок завдяки ефектному голу від Віталія Буяльського — півзахисник з другого дотику переправив ігровий снаряд за комірець голкіперу “Десни”. Через п’ять хвилин “біло-сині” здобули право на пробиття пенальті, і Віктор Циганков подвоїв перевагу.
Після 15 хвилин відпочинку “Динамо” забило ще двічі. Спочатку Буяльський оформив дубль після помилкової передачі гравця “Десни” на свого голкіпера, а далі Завійський забив автогол — 4:0.
Примітно, що свій дебютний матч у складі “Динамо” провів нападник Ілля Шкурін, який відіграв другий тайм.
Доповнення
“Динамо” з 13 балами вийшло в лідери першості. “Шахтар” і “Десна” мають по 12 пунктів.