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“Динамо” розгромило “Десну” у матчі лідерів чемпіонату України

“Динамо” розгромило “Десну” у матчі лідерів чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У центральному поєдинку п’ятого туру Української Прем’єр-ліги в гості до київського “Динамо” завітав лідер турніру за підсумками попередніх турів — чернігівська “Десна”, інформує кореспондент УНН.

Деталі

На 32 хвилині “динамівці” відкрили рахунок завдяки ефектному голу від Віталія Буяльського — півзахисник з другого дотику переправив ігровий снаряд за комірець голкіперу “Десни”. Через п’ять хвилин “біло-сині” здобули право на пробиття пенальті, і Віктор Циганков подвоїв перевагу.

Після 15 хвилин відпочинку “Динамо” забило ще двічі. Спочатку Буяльський оформив дубль після помилкової передачі гравця “Десни” на свого голкіпера, а далі Завійський забив автогол — 4:0.

Примітно, що свій дебютний матч у складі “Динамо” провів нападник Ілля Шкурін, який відіграв другий тайм.

Доповнення

“Динамо” з 13 балами вийшло в лідери першості. “Шахтар” і “Десна” мають по 12 пунктів.

Українські Національні Новини

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