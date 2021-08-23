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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 98630 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 170150 просмотра

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Полузащитник Буяльский вошел в топ-10 бомбардиров "Динамо"

Полузащитник Буяльский вошел в топ-10 бомбардиров "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 18038 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский вошел в десятку лучших бомбардиров клуба за время независимости Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Детали

Буяльский, забив два мяча в ворота "Десны", увеличил счет своих голов в составе "Динамо" во всех турнирах до 45-ти: 30 - в УПЛ, один - в Кубке, 13 - в еврокубках и один - в Суперкубке.

По количеству "динамовских" голов Буяльский догнал Брауна Идейе, с которым разделяет 9-10 места в списке лучших голеадоров "Динамо" во времена независимости Украины.

Напомним

"Динамо" разгромило "Десну" в матче лидеров чемпионата Украины.

Украинские Национальные Новости

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