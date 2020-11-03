Півзахисник збірної України потрапив до символічної збірної туру Серії А

До складу найкращих потрапив півзахисник “Аталанти” Руслан Маліновський отримав 8,7 бали за свою гру в протистоянні шостого туру Серії А проти “Кротоне” (2:1).Відзначимо, що також до символічної збірної потрапив партнер Маліновського по команд Луїс Муріель, який оформив дубль у поєдинку. Його старання оцінили в 8,9 бали.

Примітно, що найвищу оцінку отримав півзахисник “Болоньї” Берроу — 9.

Додамо, цього сезону в Серії А Маліновський віддав два асисти у 6-ти поєдинках.