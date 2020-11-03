Полузащитник сборной Украины попал в символическую сборную тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Портал “WhoScored” опубликовал символическую сборную недели в чемпионате Италии, передает УНН со ссылкой на сайт “WhoScored”.
В состав лучших попал полузащитник “Аталанты” Руслан Малиновский получил 8,7 балла за свою игру в противостоянии шестого тура Серии А против “Кротоне” (2:1) .Отметим, что также в символическую сборную попал партнер Малиновского по команд Луис Муриель, который оформил дубль в поединке. Его старания оценили в 8,9 балла.
Примечательно, что самую высокую оценку получил полузащитник “Болоньи” Бэрроу — 9.
Добавим, в этом сезоне в Серии А Малиновский отдал два ассиста в 6-ти поединках.