Північна Корея заявила про "перемогу" над COVID-19 та скасувала обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Через три місяці після першого підтвердження спалаху коронавірусу в Північній Кореї країна заявляє, що перемогла вірус, передає УНН.
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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про перемогу в битві за викорінення коронавірусу на загальнонаціональній нараді щодо заходів боротьби з епідемією в Пхеньяні, повідомили державні ЗМІ у четвер.
Кім сказав, що кампанію обмежень проти вірусу завершено, але Північна Корея повинна зберігати пильність та ефективно контролювати прикордонні райони.
Сестра Кіма, Кім Йо Чжон, заявила, що сам північнокорейський лідер страждав від симптомів лихоманки, і звинуватила листівки з Південної Кореї в тому, що вони спричинили спалах COVID, повідомляє KCNA.
Країна не повідомляла про випадки хвороби протягом майже двох тижнів.
Невідомо, скільки випадків зараження Covid-19 у країні зареєстровано загалом.
Доповнення
Країна, що знаходиться в міжнародній ізоляції, вперше офіційно підтвердила коронавірусну інфекцію в середині травня і заявила, що зіткнулася з надзвичайною епідемічною ситуацією.
За неуточненими власними даними країни, з кінця квітня зареєстровано майже 4,8 мільйона таких випадків. Загинуло 74 особи.
Експерти припускають, що Північна Корея не має достатніх потужностей для тестування.