Северная Корея заявила о "победе" над COVID-19 и отменила ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Через три месяца после первого подтверждения вспышки коронавируса в Северной Корее страна заявляет, что победила вирус, передает УНН.
Детали
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о победе в битве за искоренение коронавируса на общенациональном совещании по мерам борьбы с эпидемией в Пхеньяне, сообщили государственные СМИ в четверг.
Ким сказал, что кампания против вируса завершена, но Северная Корея должна сохранять бдительность и эффективно контролировать приграничные районы.
Сестра Кима, Ким Йо Чжон, заявила, что сам северокорейский лидер страдал симптомами лихорадки, и обвинила открытки из Южной Кореи в том, что они повлекли за собой вспышку COVID, сообщает KCNA.
Страна не сообщала о случаях болезни в течение почти двух недель.
Неизвестно, сколько случаев заражения Covid-19 в стране зарегистрировано в целом.
Дополнение
Страна, что находится в международной изоляции, впервые официально подтвердила коронавирусную инфекцию в середине мая и заявила, что столкнулась с чрезвычайной эпидемической ситуацией.
По неуточненным собственным данным страны, с конца апреля зарегистрировано почти 4,8 миллиона таких случаев. Погибли 74 человека.
Эксперты предполагают, что у Северной Кореи нет достаточных мощностей для тестирования.