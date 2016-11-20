Південнокорейська прокуратура пред'явила офіційні звинувачення подрузі президента Пак Кін Хе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прокуратура Республіки Корея сьогодні пред'явила звинувачення Чхве Сун Силь - близькій подрузі президента країни Пак Кін Хе. Жінку звинувачують у використанні свого впливу для отримання особистої вигоди, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Чхве Сун Силь також звинувачується в спробі шахрайства з метою переказу коштів з контрольованих їй неурядових фондів у приналежну їй компанію”, — зазначає прокуратура.
Крім того, звинувачення пред’явлені двом колишнім помічникам Пак Киін Хе — Ан Чжон Бому і Чжон Хо Сону. Їх підозрюють в посібництві Чхве Сун Силь і передачу їй секретної документації. Обидва вони пішли у відставку в жовтні після того, як інформація про скандал в оточенні президента потрапила в ЗМІ.
Зазначимо, що звинувачення можуть бути пред’явлені і президенту країни.
Як повідомляв УНН, десятки тисяч корейців четвертий тиждень поспіль вийшли на масові акції протесту в Сеулі, вимагаючи відставки президента країни Пак Кін Хе.