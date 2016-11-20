Южнокорейская прокуратура предъявила официальные обвинения подруге президента Пак Кын Хе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Прокуратура Республики Корея сегодня предъявила обвинения Чхве Сун Силь - близкой подруге президента страны Пак Кын Хе. Женщину обвиняют в использовании своего влияния для получения личной выгоды, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Чхве Сун Силь также обвиняется в попытке мошенничества с целью перевода средств из контролируемых ею неправительственных фондов в принадлежащую ей компанию", - отмечает прокуратура.
Кроме того, обвинения предъявлены двум бывшим помощникам Пак Киино Хэ - Ан Чжон Бому и Чжон Хо Сону. Их подозревают в пособничестве Чхве Сун Силь и передаче ей секретной документации. Обе они ушли в отставку в октябре после того, как информация о скандале в окружении президента попала в СМИ.
Отметим, что обвинения могут быть предъявлены и президенту страны.
Как сообщал УНН, десятки тысяч корейцев четвертую неделю подряд вышли на массовые акции протеста в Сеуле , требуя отставки президента страны Пак Кын Хе.