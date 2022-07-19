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Південна Корея стикнулася з новою хвилею коронавірусу: щоденна кількість заражень перевищує 70 000

Південна Корея стикнулася з новою хвилею коронавірусу: щоденна кількість заражень перевищує 70 000

Київ • УНН

 • 206929 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Місцеві ЗМІ повідомили у вівторок, що в Південній Кореї знову спостерігається зростання захворюваності на коронавірус через швидке поширення висококонтагіозного субваріанту Омікрон, передає УНН.

Деталі

За даними інформаційного агентства Yonhap, за останні 24 години було підтверджено 73 528 нових випадків, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього дня.

Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.

Щоденний підрахунок перевищив 10 тисяч 29 червня вперше майже за три тижні, перш ніж 9 липня він перевищив 20 тисяч, а минулого тижня досяг 40 тисяч, йдеться у звіті.

Попереджаючи, що країна вступила в «нову вірусну хвилю», KDCA заявило, що на подваріант BA.5 припадало 52% всіх випадків третього тижня липня порівняно з 24% першого тижня.

За минулий день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 12 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 24 765 людей.

У той час як більшість обмежень на поширення вірусу в країні були ослаблені, уряд рекомендував зробити четверте щеплення людям віком 50 років і старшим, а також людям віком 18 років і старшим, які мають супутні захворювання, йдеться у звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готуйтеся до сплеску коронавірусу літом - єврокомісар з охорони здоров'я

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