Південна Корея стикнулася з новою хвилею коронавірусу: щоденна кількість заражень перевищує 70 000
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Місцеві ЗМІ повідомили у вівторок, що в Південній Кореї знову спостерігається зростання захворюваності на коронавірус через швидке поширення висококонтагіозного субваріанту Омікрон, передає УНН.
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За даними інформаційного агентства Yonhap, за останні 24 години було підтверджено 73 528 нових випадків, що більш ніж удвічі перевищує показник попереднього дня.
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.
Щоденний підрахунок перевищив 10 тисяч 29 червня вперше майже за три тижні, перш ніж 9 липня він перевищив 20 тисяч, а минулого тижня досяг 40 тисяч, йдеться у звіті.
Попереджаючи, що країна вступила в «нову вірусну хвилю», KDCA заявило, що на подваріант BA.5 припадало 52% всіх випадків третього тижня липня порівняно з 24% першого тижня.
За минулий день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 12 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 24 765 людей.
У той час як більшість обмежень на поширення вірусу в країні були ослаблені, уряд рекомендував зробити четверте щеплення людям віком 50 років і старшим, а також людям віком 18 років і старшим, які мають супутні захворювання, йдеться у звіті.
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