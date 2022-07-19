Южная Корея столкнулась с новой волной коронавируса: ежедневное количество заражений превышает 70 000

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Местные СМИ сообщили во вторник, что в Южной Корее снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за быстрого распространения высококонтагиозного субварианта Омикрон, передает УНН.

Детали

По данным информационного агентства Yonhap, за последние 24 часа было подтверждено 73 528 новых случаев, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) приписало начавшийся в конце июня всплеск субварианту Омикрон BA.5.

Ежедневный подсчет превысил 10 тысяч 29 июня впервые почти за три недели, прежде чем 9 июля он превысил 20 тысяч, а на прошлой неделе достиг 40 тысяч, говорится в отчете.

Предупреждая, что страна вступила в «новую вирусную волну», KDCA заявило, что на подвариант BA.5 приходилось 52% всех случаев третьей недели июля по сравнению с 24% первой недели.

За минувший день в Южной Корее также было зарегистрировано еще 12 смертельных случаев, связанных с коронавирусом, в результате чего общее число погибших достигло 24 765 человек.

В то время как большинство ограничений на распространение вируса в стране были ослаблены, правительство рекомендовало сделать четвертую прививку людям в возрасте 50 лет и старше, а также людям в возрасте 18 лет и старше, имеющим сопутствующие заболевания, говорится в отчете.

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