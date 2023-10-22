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Південна Корея, США та Японія провели перші в історії тристоронні повітряні навчання проти загроз Північної Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У неділю південнокорейські, американські та японські військові провели свої перші в історії тристоронні повітряні навчання у відповідь на розвиток ядерної загрози Північної Кореї. Про це пише АР, передає УНН.

Південна Корея, США та Японія провели перші в історії тристоронні повітряні навчання проти загроз Північної Кореї

Деталі

Тренування, проведені поблизу Корейського півострова, мали реалізувати попередні домовленості трьох країн щодо розширення оборонного співробітництва та зміцнення їхніх спільних можливостей реагування на загрози Північної Кореї, йдеться у заяві військово-повітряних сил Південної Кореї.

У навчаннях брали участь бомбардувальник B-52, здатний нести ядерну зброю, зі Сполучених Штатів і винищувачі з Південної Кореї та Японії.

Доповнення

Південна Корея та Японія є ключовими союзниками США в Азії, де разом розміщено близько 80 тисяч американських військ.
Три країни час від часу проводили тристоронні морські навчання, такі як протичовнові навчання або навчання протиракетної оборони, але недільні тренування стали для них першими тристоронніми повітряними навчаннями.

У Південній Кореї розширення військових навчань за участю Японії є делікатним питанням, тому що багато хто все ще відчуває сильне обурення проти жорстокого колоніального правління Японії на Корейському півострові в 1910-1945 роках.

Але розвиток ядерної програми Північної Кореї підштовхнув консервативного президента Південної Кореї Юн Сук Йоля вийти за межі історичних суперечок з Японією та посилити тристоронню співпрацю в галузі безпеки зі США та Японією.

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