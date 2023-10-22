Южная Корея, США и Япония провели первые в истории трехсторонние воздушные учения против угроз Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В воскресенье южнокорейские, американские и японские военные провели свои первые в истории трехсторонние воздушные учения в ответ на развитие ядерной угрозы Северной Кореи. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Тренировки, проведенные вблизи Корейского полуострова, должны были реализовать предыдущие договоренности трех стран по расширению оборонного сотрудничества и укреплению их совместных возможностей реагирования на угрозы Северной Кореи, говорится в заявлении военно-воздушных сил Южной Кореи.
В учениях участвовали бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, из Соединенных Штатов и истребители из Южной Кореи и Японии.
Дополнение
Южная Корея и Япония являются ключевыми союзниками США в Азии, где вместе размещено около 80 тысяч американских войск.
Три страны время от времени проводили трехсторонние морские учения, такие как противолодочные учения или учения по противоракетной обороне, но воскресные учения стали для них первыми трехсторонними воздушными учениями.
В Южной Корее расширение военных учений с участием Японии является деликатным вопросом, потому что многие все еще испытывают сильное возмущение против жестокого колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
Но развитие ядерной программы Северной Кореи подтолкнуло консервативного президента Южной Кореи Юн Сук Йоля выйти за рамки исторических споров с Японией и усилить трехстороннее сотрудничество в области безопасности с США и Японией.
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