Американський авіаносець прибув до Південної Кореї на тлі загроз КНДР

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Прибуття військово-морського флоту США Рональда Рейгана відбулося під час спільних навчань США, Південної Кореї та Японії в понеділок і вівторок у міжнародних водах на південний схід від південнокорейського острова Чеджу.

Раніше цього тижня міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що п'ятиденний візит авіаносця та його ударної групи відбувається в рамках угоди, укладеної між Сеулом і Вашингтоном у квітні щодо підвищення "регулярної видимості" стратегічних активів Сполучених Штатів на Корейський півострів.

Востаннє авіаносець відвідав Південну Корею у вересні 2022 року, вперше за п’ять років зайшовши в порт. Ще один американський атомний авіаносець Nimitz також відвідав порт Пусана в березні.

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