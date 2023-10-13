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Американский авианосец прибыл в Южную Корею на фоне угроз КНДР

Американский авианосец прибыл в Южную Корею на фоне угроз КНДР

Киев • УНН

 • 519870 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Атомный авианосец США прибыл в южнокорейский портовый город Пусан, демонстрируя силу в ответ на продолжающиеся ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи. Об этом пишет Kyodo, передает УНН.

Детали

Прибытие военно-морского флота США Рональда Рейгана произошло во время совместных учений США, Южной Кореи и Японии в понедельник и вторник в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджу.

Ранее на этой неделе министерство обороны Южной Кореи сообщило, что пятидневный визит авианосца и его ударной группы происходит в рамках соглашения, заключенного между Сеулом и Вашингтоном в апреле по повышению "регулярной видимости" стратегических активов Соединенных Штатов на Корейский полуостров.

Последний раз авианосец посетил Южную Корею в сентябре 2022 года, впервые за пять лет зайдя в порт. Еще один американский атомный авианосец Nimitz также посетил порт Пусана в марте.

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