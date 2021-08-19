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Південна Корея надасть тваринам юридичний статус для боротьби з жорстоким поводженням

Південна Корея надасть тваринам юридичний статус для боротьби з жорстоким поводженням

Київ • УНН

 • 22464 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Південна Корея планує внести поправки в свій громадянський кодекс, щоб надати тваринам юридичний статус. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Південна Корея одна з небагатьох країн, які визнають тварин як істот, з належним дотриманням безпеки, підвищеного добробуту і поваги.

Поштовх до змін громадянського кодексу викликаний тим, що кількість випадків жорстокого поводження з тваринами збільшилася до 914 в 2019 році з 69 в 2010 році, в той час, як і кількість жителів, які володіють домашніми тваринами, зросла до більш ніж 10 мільйонів осіб в країні з 52-мільйонним населенням.

Законодавство Південної Кореї про безпеку тварин свідчить, що будь-яка особа, хто жорстоко поводиться з тваринами або проявляє до них нещадність, також може бути засуджена до позбавлення волі на строк до трьох років або штрафу в розмірі 25 тисяч доларів.

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Групи по захисту прав тварин вітали план міністерства юстиції і закликали до більш суворого покаранням для осіб, що кидають тварин або катують їх, на додаток до заборони на м'ясо собак.

Агентство з карантину тварин та рослин заявило, що, незважаючи на невелике зниження в минулому році, кількість покинутих тварин зросло до 130 401 в 2020 році з 89 732 випадків в 2016 році.

Додамо

У Південній Кореї налічується близько 6 мільйонів домашніх собак і кішок.

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