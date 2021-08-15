Кінь послизнувся на бруківці в Одесі та впав: власника звинувачують в жорстокому поводженні з твариною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Одесі, під час руху, кінь послизнувся на бруківці та впав. Тварина отримала ушкодження задньої правої ноги. За жорстоке поводження з твариною власника покарають. Про це УНН повідомили в патрульній поліції Одеської області.
Цитата:
"Вчора, близько 23:30 години, патрульним надійшов виклик про жорстоке поводження з твариною на вулиці Грецькій. На місці події патрульні поліцейські з'ясували, що, під час руху в гору по вулиці Грецькій в напрямку Пушкінської, власник не впевнився в безпеці для руху тварини — кінь послизнувся на бруківці та впав. Тварина отримала ушкодження задньої правої ноги", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Патрульні поліцейські склали на 31-річного власника тварини адміністративний протокол за ч. 1 ст. 89 (жорстке поводження з тваринами) КУпАП.
Надалі адміністративне правопорушення буде розглядатися в суді.
Доповнення
Жорстоке поводження з тваринами тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я.