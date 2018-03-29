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Південна Корея і КНДР розпочали переговори на високому рівні з підготовки міжкорейського саміту

Південна Корея і КНДР розпочали переговори на високому рівні з підготовки міжкорейського саміту

Київ • УНН

 • 8189 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Представники Республіки Корея і КНДР розпочали переговори на високому рівні з підготовки саміту лідерів двох держав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Як повідомляє південнокорейське міністерство об’єднання, зустріч стартувала о 10:00 (3:00 за київським часом) у пункті Пханмунджом у демілітаризованій зоні на кордоні між Північчю і Півднем.

“Ми проведемо тісні консультації з представниками Північної Кореї, щоб зробити саміт успішним”, — заявив перед початком переговорів міністр об’єднання Чо Мін Гьон, який очолює південнокорейську делегацію. До її складу входять також його заступник Чхон Хе Сон і прес-секретар південнокорейського президента Юн Йон Чхан.

Як раніше повідомляв УНН, КНДР 24 березня прийняла пропозицію Республіки Корея провести переговори на високому рівні для визначення дати і місця проведення майбутнього в квітні міжкорейського саміту. Пхеньян повідомив про плани направити на зустріч делегацію з трьох осіб, яку очолить голова Комітету з мирного об’єднання Батьківщини Рі Сон Гвон.

Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, — зазначив Сі Цзіньпін. 

Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході свого візиту до Пекіна запросив голову КНР Сі Цзіньпіна відвідати КНДР. Відзначається, що голова КНР “дав повну згоду”.

Поїздка в Піднебесну, яка тривала з 25 по 28 березня, стала для північнокорейського диктатора першим закордонним візитом після того, як він фактично очолив республіку після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році.

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