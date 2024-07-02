Південна Корея вперше за шість років відновила навчання зі стрільби біля кордону з КНДР
Київ • УНН
Південна Корея вперше за шість років відновила артилерійські навчання поблизу кордону з Північною Кореєю, спрямовані на посилення військової готовності та здатності реагувати на потенційні провокації.
Південна Корея відновила проведення навчаннь зі стрільби на полігонах поблизу кордону з Північною Кореєю, які були призупинені шість років тому в рамках двосторонніх домовленостей щодо зниження напруженості. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap News Agency, передає УНН.
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За даними агентства, навчання зі стрільби з артилерії відбулися в провінціях Кенгідо та Канвондо, були задіяні самохідні артилерійські установки K-9.
В армії країни заявили, що ці навчання були спрямовані на "посилення готовності артилерії та спроможності реагування у разі провокацій з боку противника".
"Армія регулярно проводитиме артилерійські навчання і тренування маневрених підрозділів у прикордонних районах і надалі", – додали в армії Південної Кореї.
Північна Корея 4 червня вирішила повністю призупинити виконання угоди про зниження напруженості від 19 вересня 2018 року після запуску куль зі сміттям КНДР.
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