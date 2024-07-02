Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  63380 просмотра
Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

  •  72147 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  56880 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  30865 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  50144 просмотра
публикации
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  119336 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  124119 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  126037 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  246114 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  236062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  23269 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

  •  80840 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  102484 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  102416 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  105850 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 05:12  •  25291 просмотра

Read in English

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила артиллерийские учения вблизи границы с Северной Кореей, направленные на усиление военной готовности и способности реагировать на потенциальные провокации.

Южная Корея возобновила проведение учений по стрельбе на полигонах вблизи границы с Северной Кореей, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей по снижению напряженности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

По данным агентства, учения по стрельбе из артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо, были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.

В армии страны заявили, что эти учения были направлены на "усиление готовности артиллерии и способности реагирования в случае провокаций со стороны противника".

"Армия будет регулярно проводить артиллерийские учения и тренировки маневренных подразделений в приграничных районах и в дальнейшем", - добавили в армии Южной Кореи.

Северная Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором КНДР.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф24 июня 2024, 08:12 • 15601 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  12368 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  12777 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  20318 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Эксклюзив
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
  •  119336 просмотра

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Эксклюзив
"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
  •  100802 просмотра

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Эксклюзив
Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"
  •  102211 просмотра

Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Эксклюзив
Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт
  •  82210 просмотра

Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт
  •  65123 просмотра

Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт

Эксклюзив
Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине
  •  59267 просмотра

Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине

Эксклюзив
Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы
  •  56404 просмотра

Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы

Популярные

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  50144 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  30865 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  56880 просмотра
Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

  •  72147 просмотра
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  63380 просмотра

Публикации

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  119336 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  124119 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  126037 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  246114 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  236062 просмотра

Война

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

  •  2115 просмотра
Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

  •  6484 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

  •  10526 просмотра
Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

  •  10745 просмотра
Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

  •  12942 просмотра

политика

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  12457 просмотра
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
Эксклюзив

  •  12849 просмотра
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  25329 просмотра
Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  22658 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  50203 просмотра

Война

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

  •  2115 просмотра
Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

  •  6484 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

  •  10526 просмотра
Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

  •  10745 просмотра
Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

  •  12942 просмотра

политика

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  12457 просмотра
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
Эксклюзив

  •  12849 просмотра
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  25329 просмотра
Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  22658 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  50203 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  100955 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  106812 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  122624 просмотра

Экономика

Курс валют на 2 июля: доллар и евро выросли в цене

Курс валют на 2 июля: доллар и евро выросли в цене

  •  2303 просмотра
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  12457 просмотра
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
Эксклюзив

  •  20383 просмотра
Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

  •  22469 просмотра
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  63406 просмотра

Киев

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  11984 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  17352 просмотра
Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

  •  24427 просмотра
Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

  •  30591 просмотра
Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

  •  22917 просмотра