Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея возобновила проведение учений по стрельбе на полигонах вблизи границы с Северной Кореей, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей по снижению напряженности. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, передает УНН.

Детали

По данным агентства, учения по стрельбе из артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо, были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.

В армии страны заявили, что эти учения были направлены на "усиление готовности артиллерии и способности реагирования в случае провокаций со стороны противника".

"Армия будет регулярно проводить артиллерийские учения и тренировки маневренных подразделений в приграничных районах и в дальнейшем", - добавили в армии Южной Кореи.

Северная Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором КНДР.

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и рф