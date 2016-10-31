Після землетрусу в Італії 15 тисяч осіб залишились без житла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Понад 15 тисяч людей залишилися без житла в результаті потужного землетрусу в Італії. По це повідомляє BBC з посиланням на італійську владу, передає УНН.
У результаті землетрусу постраждали декілька міст і сіл, серйозно пошкоджений район навколо міста Норчія.
Як повідомило агентство із захисту населення, воно допомагає приблизно 15 тисячам осіб, із яких 10 тисяч поки живуть у наметах і спортивних залах. Близько 4 тисяч осіб розмістилися в готелях на Адріатичному узбережжі.
Багато людей, які залишилися без житла, живуть у родичів і друзів.
Нагадаємо, 30 жовтня стався землетрус в центральній частині Італії. Підземний поштовх призвів до значних руйнувань в містах поблизу епіцентра. Постраждали кілька десятків людей, про загиблих не повідомлялося.