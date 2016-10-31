После землетрясения в Италии 15 тысяч человек остались без жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Более 15 тысяч человек остались без жилья в результате мощного землетрясения в Италии. По этом сообщает BBC со ссылкой на итальянские власти, передает УНН.
В результате землетрясения пострадали несколько городов и сел, серьезно поврежден район вокруг города Норчия.
Как сообщило агентство по защите населения, оно помогает примерно 15 тысячам человек, из которых 10 тысяч пока живут в палатках и спортивных залах. Около 4 тысяч человек разместились в гостиницах на Адриатическом побережье.
Многие люди, которые остались без жилья, живут у родственников и друзей.
Напомним, 30 октября произошло землетрясение в центральной части Италии. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах вблизи эпицентра. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщалось.