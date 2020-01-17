Після відміни виступів урядовців у ВР оголосили перерву для наради у Разумкова

"Надійшла заява від двох депутатських фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і провести нараду під головуванням голови ВР України. Оголошую перерву до 10:50. Прошу голів фракцій зібратися у моєму кабінеті", - сказав Разумков.

Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook, вони звернулися до Разумкова з проханням "негайно знайти уряд і викликати у парламент на повноцінну годину запитань до КМ".

Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков на пленарному засіданні заявив, що у Раді не буде як такої години запитань до уряду, адже уряд зараз перебуває на консультаціях щодо заяви про відставку Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.