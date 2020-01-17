Після відміни виступів урядовців у ВР оголосили перерву для наради у Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков оголосив перерву у ранковому засідання парламенту для проведення наради з головами фракцій у своєму кабінеті, передає кореспондент УНН.
"Надійшла заява від двох депутатських фракцій з проханням оголосити перерву на 30 хвилин і провести нараду під головуванням голови ВР України. Оголошую перерву до 10:50. Прошу голів фракцій зібратися у моєму кабінеті", - сказав Разумков.
Як повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook, вони звернулися до Разумкова з проханням "негайно знайти уряд і викликати у парламент на повноцінну годину запитань до КМ".
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков на пленарному засіданні заявив, що у Раді не буде як такої години запитань до уряду, адже уряд зараз перебуває на консультаціях щодо заяви про відставку Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.