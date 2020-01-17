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После отмены выступлений членов Кабмина в ВР объявили перерыв для совещания у Разумкова

Киев • УНН

 • 13263 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков объявил перерыв в утреннем заседании парламента для проведения совещания с председателями фракций в своем кабинете, передает корреспондент УНН.

После отмены выступлений членов Кабмина в ВР объявили перерыв для совещания у Разумкова

"Поступило заявление от двух депутатских фракций с просьбой объявить перерыв на 30 минут и провести совещание под председательством председателя ВР Украины. Объявляю перерыв до 10:50. Прошу председателей фракций собраться в моем кабинете", - сказал Разумков.

Как сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook, они обратились к Разумкову с просьбой "немедленно найти правительство и вызвать в парламент на полноценный час вопросов к КМ".

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков на пленарном заседании заявил, что в Раде не будет как такового часа вопросов к правительству, ведь правительство сейчас находится на консультациях относительно заявления об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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