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У Раді скасували виступи міністрів – уряд на консультаціях щодо заяви Гончарука

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков на пленарному засіданні заявив, що у Раді не буде як такої години запитань до уряду, адже уряд зараз знаходиться на консультаціях щодо заяви про відставку Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, передає кореспондент УНН.

У Раді скасували виступи міністрів – уряд на консультаціях щодо заяви Гончарука

"Щодо години запитань до уряду. Ви всі знаєте, що Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав звернення до Президента України. І зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої години запитань до уряду не буде. Буде, згідно того як і було обговорено на Погоджувальній раді, міністр закордонних справ Пристайко, і буде відповідати на питання", - заявив Разумков.

Нагадаємо, сьогодні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. У Офісі Президента повідомили, що Зеленський отримав заяву Гончарука про відставку.

Як повідомлялося раніше в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".

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