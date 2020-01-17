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В Раде отменили выступления министров - правительство на консультациях относительно заявления Гончарука

Киев • УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков на пленарном заседании заявил, что в Раде не будет как такового часа вопросов к правительству, ведь правительство сейчас находится на консультациях относительно заявления об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает корреспондент УНН.

В Раде отменили выступления министров - правительство на консультациях относительно заявления Гончарука

"Касательно часа вопросов к правительству. Вы все знаете, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал обращение к Президенту Украины. И сейчас правительство находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет. Будет, согласно того как и обсуждалось на согласительном совете, министр иностранных дел Пристайко, и будет отвечать на вопросы", - заявил Разумков.

Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. В Офисе Президента сообщили, что Зеленский получил заявление Гончарука об отставке.

Как сообщалось ранее в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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