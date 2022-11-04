Після відставки Чернишова: призначили тимчасового очільника Мінрегіону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Після відставки Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України його обов'язки тимчасово виконуватиме перший заступник міністра Василь Лозинський. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядження Кабінету Міністрів України.
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"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – ідеться у розпорядженні.
Нагадаємо
3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Незабаром його призначили очільником "Нафтогазу".