Після відставки Чернишова: призначили тимчасового очільника Мінрегіону

Цитата

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 р. виконання обов’язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", – ідеться у розпорядженні.

Нагадаємо

3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. Незабаром його призначили очільником "Нафтогазу".