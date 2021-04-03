Після вибуху газу у житловому будинку в Одесі у лікарні залишається двоє людей

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“2 квітня о 14 год. 39 хв. у Суворовському районі м. Одеса в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням, внаслідок чого загинула 1 особа (померла у лікарні) та постраждало 2 особи, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікувальних закладів”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що було евакуйовано 15 осіб.

О 15 год. 31 хв. пожежу ліквідовано на площі 50 м. кв.

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхами та пошкоджено зовнішню стіну будинку.

З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселено 34 особи.

Всього залучалось 98 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 осіб та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо

Раніше у Дніпропетровській області під час вибуху у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку постраждало 2 особи, з них 1 дитина.