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После взрыва газа в жилом доме в Одессе в больнице остается два человека

После взрыва газа в жилом доме в Одессе в больнице остается два человека

Киев  •  УНН

 • 12682 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. После взрыва в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе, по состоянию на утро 3 апреля, два человека остаются в состоянии средней степени тяжести и находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Цитата

“2 апреля в 14 час. 39 мин. в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением, в результате чего погиб 1 человек (умерла в больнице) и пострадало 2 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что были эвакуированы 15 человек.

В 15 ч. 31 мин. пожар ликвидирован на площади 50 м. кв.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и повреждено внешнюю стену дома.

С аварийного подъезда дома временно отселены 34 человека.

Всего привлекалось 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 единиц техники.

Напомним

Ранее в Днепропетровской области во время взрыва в квартире на пятом этаже жилого дома пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.

Украинские Национальные Новости

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