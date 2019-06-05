Після вбивства дитини на Київщині перевірять всі факти негідної поведінки поліцейских

Князєв наголосив, що трагедія у Київській області із п’ятирічним Кирилом Тлявовим вразила все поліцейське суспільство.

"Ми виявили в області системні проблеми у блоці превенції, і кілька тижнів тому було прийнято рішення про зміну всього керівного складу цих підрозділів. За два роки служби на посаді Голови було мало областей, на відміну від Київської, куди я приїздив і звільняв всю вертикаль блоку громадської безпеки", - повідомив він.

Відтак 22 травня під час наради у обласному главку було змінено весь особовий склад керівників блоку превенції Київщини – від заступника начальника поліції області до начальника відділу та відділення саме у Переяслав-Хмельницькому підрозділі.

Князєв додав, що на всі керівні посади були призначені здебільшого молоді працівники, які показали позитивні результати в роботі.

"Незважаючи на такі кардинальні зміни, ми не встигли найголовнішого – попередити смерть дитини. Попередніми доповідями службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", – зазначив він.

Князєв поставив завдання всім відповідним підрозділам негайно провести перевірку всіх заяв та скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою.

"На контроль взяти не тільки несення служби особовим складом, а й поведінку поза службою. Наша реакція повинна бути жорсткою на такі події. На негідну поведінку, правопорушення у побуті – миттєва наша реакція", – наголосив Сергій Князєв.

Він підкреслив, що саме цим відрізняється робота поліцейського від іншого звичайного робітника.

"Наголошую на негайній реакції – кожне звернення громадян щодо негідної поведінки поліцейських у побуті розглядати як надзвичайну подію. Звіт перед громадою – запорука вашого знаходження на службі", – наголосив Князєв.

Так, у суботу, 1 червня на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці.

Двох підозрюваних у цьому поліцейских затримали в порядку статті 208 КПК України, їм вже оголосили про підозру.

У понеділок, 3 червня 5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер.