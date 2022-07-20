Після ударів ЗСУ: колаборант сальдо заявив, що рух Антонівським мостом обмежили

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"Шановні жителі та гості Херсонської області, у зв'язку з обстрілами Збройних сил України оголошується тимчасове обмеження руху автотранспорту Антонівським мостом", – написав сальдо в Telegram.

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За його словами, для того, щоб ремонтно-відновлювальні роботи було завершено якнайшвидше, їздити мостом дозволять лише легковому та пасажирському транспорту. Вантажний транспорт матиме змогу проїжджати через Каховську ГЕС.

Додамо

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань сьогодні повідомив, що володимира сальдо, якого було госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані, привели до тями.

Нагадаємо

Сергій Хлань повідомляв, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у тимчасово захопленому Херсоні.

Розвідка Міноборони Великобританії зазначила, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонському регіоні.