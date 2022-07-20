После ударов ВСУ: коллаборант сальдо заявил, что движение по Антоновскому мосту ограничили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. "Глава" так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области владимир сальдо заявил, что движение по Антоновскому мосту временно ограничили из-за обстрелов ВСУ, передает УНН.
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"Уважаемые жители и гости Херсонской области, в связи с обстрелами Вооружённых сил Украины объявляется временное ограничение движения автотранспорта по Антоновскому мосту", – написал сальдо в Telegram.
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По его словам, для того, чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно быстрее, ездить по мосту разрешат только легковому и пассажирскому транспорту. Грузовой транспорт сможет проезжать через Каховскую ГЭС.
Добавим
Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань сегодня сообщил, что владимир сальдо, который был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, привели в сознание.
Напомним
Сергей Хлань сообщал, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в районе Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
Разведка Минобороны Великобритании отметила, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в результате боевых действий в Херсонском регионе.