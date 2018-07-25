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Після смертельної спеки Японії загрожує тайфун

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Тайфун, що рухається по Тихому океану на південь від Японії, може підійти і обрушиться на головний острів країни Хонсю цими вихідними. Про це з посиланням на метеорологічне агентство країни в середу повідомляє Japan Times, передає УНН.

Після смертельної спеки Японії загрожує тайфун

Станом на 9 ранку тайфун Jongdari рухався на північ - північний захід біля острова Окіноторі зі швидкістю вітру до 90 кілометрів на годину.

Очікується, що 12-й тайфун сезону, який утворився з тропічного циклону на початку середи, посилиться і досягне вод поблизу островів Огасавара у п'ятницю зі швидкістю вітру понад 108 км/год.

Він просунеться далі на північ на початку суботи зі швидкістю вітру до 162 км/год у центрі.

Метеорологічне агентство Японії повідомило, що райони в радіусі 480 км можуть потрапити в зону шторму з поривами понад 90 км/год.

Тайфун слідує за смертельною спекою в Японії.

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