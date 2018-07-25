После смертельной жары Японии угрожает тайфун
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Тайфун, движущийся по Тихому океану к югу от Японии, может подойти и обрушится на главный остров страны Хонсю в эти выходные. Об этом со ссылкой на метеорологическое агентство страны в среду сообщает Japan Times, передает УНН.
По состоянию на 9 утра тайфун Jongdari двигался на север - северо-запад возле острова Окинотори со скоростью ветра до 90 километров в час.
Ожидается, что 12-й тайфун сезона, который образовался с тропического циклона в начале среды, усилится и достигнет вод вблизи островов Огасавара в пятницу со скоростью ветра более 108 км/ч.
Ожидается, что он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.
Метеорологическое агентство Японии сообщило, что районы в радиусе 480 км могут попасть в зону шторма с порывами более 90 км/ч.
Тайфун следует за смертельной жарой в Японии.