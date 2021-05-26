Після січневого зростання захворюваності на COVID-19 тривалість хвороби збільшилася до 5 тижнів - Голубовська

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"Захворювання малопередбачуване. Осіння хвиля була набагато гірше. І з досвіду попередніх епідемій, ми думали, що все далі буде проходити м'якше. А після цього з'явилася британська мутація. У грудні вона була виявлена, але в реальності, циркулювала в суспільстві набагато раніше в Англії. Тоді ми зрозуміли, що це інша хвороба. Різниця між штамами в тому, що захворювання дещо було толерантно до тих методів лікування, які ми розробили. Тобто пацієнти трохи гірше реагували. Тому ми міняли протокол. Лабораторні показники були інші, захворювання стало довшим. Хвороба розтягнулася не на 2-3 тижні, а на 3-5 тижнів. Стало багато "завислих" пацієнтів, які вимагають кисню по 2 місяці", - зазначає Голубовська.

Деталі

Лікар зазначає, що не можна прогнозувати закінчення епідемії коронавірусу в країні, оскільки, з кожною новою хвилею хвороба проявляється по різному. Через це протоколи лікування кожного разу змінюються.

Доповнення

7 травня колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19.



На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади голови МОЗ, незважаючи на заклики не робити цього з боку медичної спільноти.



