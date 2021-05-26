После январского роста заболеваемости COVID-19 продолжительность болезни увеличилась до 5 недель - Голубовская

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37194 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 77549 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 93194 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 255422 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146903 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417983 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322419 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217606 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246163 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256152 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20889 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20095 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 20381 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19410 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 20010 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34649 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 151282 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 255398 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17031 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25577 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54690 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78479 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63159 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

После январского роста заболеваемости COVID-19 продолжительность болезни увеличилась до 5 недель - Голубовская

Киев • УНН

 • 18939 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. После январского роста заболеваемости COVID-19 в Украине, продолжительность болезни среди пациентов увеличилась до 5 недель. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире на телеканале Kyiv Live, пишет УНН.

После январского роста заболеваемости COVID-19 продолжительность болезни увеличилась до 5 недель - Голубовская

Цитата:

"Заболевание малопредсказуемое. Осенняя волна была гораздо хуже. И из опыта предыдущих эпидемий, мы думали, что все дальше будет проходить мягче. А после этого появилась британская мутация. В декабре она была обнаружена, но в реальности, циркулировала в обществе гораздо раньше в Англии. Тогда мы поняли, что это другая болезнь. Разница между штаммами в том, что заболевание несколько было толерантно к тем методам лечения, которые мы разработали. То есть пациенты немного хуже реагировали. Поэтому мы меняли протокол. Лабораторные показатели были другие, заболевание стало длиннее. Болезнь растянулась не на 2-3 недели, а на 3-5 недель. Стало много "зависших" пациентов, требующих кислорода по 2 месяца", - отмечает Голубовская.

Детали

Врач отмечает, что нельзя прогнозировать окончания эпидемии коронавируса в стране, поскольку, с каждой новой волной болезнь проявляется по-разному. Поэтому протоколы лечения каждый раз меняются.

Дополнение

7 мая бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19.

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности главы Минздрава, несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84