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Після провальної реконструкції будинку Руссова компанія Тарпана прагла реставрувати ще два історичні об'єкти

Після провальної реконструкції будинку Руссова компанія Тарпана прагла реставрувати ще два історичні об'єкти

Київ • УНН

 • 13135 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Незважаючи на судові тяжби і провальну реконструкцію будинку Руссова, компанія "Укрспецпроект", афілійована з ексдепутатом-втікачем Русланом Тарпаном, продовжує брати участь у тендерах на реставрацію інших історичних будівель в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.

Деталі

На початку осені минулого року "Укрспецпроект" брав участь у тендері на реставрацію історичної пам'ятки на Пушкінській, 35-будинок Мамарине в Одесі, обіцявши відреставрувати будівлю за найнижчу ціну - 6,8 млн грн.

Паралельно з цим "Укрспецпроект" хотів відреставрувати і будинок Шретера в Одесі (Пушкінська, 33) за 7,2 млн.

Обидва ці тендери афілійована з Русланом Тарпаном компанія програла. За даними місцевих ЗМІ, причина в тому, що "Укрспецпроект" при виконанні аналогічного проекту надав недостовірні відомості.

Нагадаємо

Компанія, афілійована з Тарпаном, в 2019 році реставрувала будинок Руссова, який досі закритий.

На роботи "Укрспецпроекту" по будинку Руссова з міського бюджету Одеси витратили близько 107 мільйонів гривень. У результаті, за словами правоохоронців, роботи компанії призвели до пошкодження і зміни майже половини історичної будівлі. Крім цього"реставратори" добудували будинку непередбачений планами мансардний поверх з вікнами на даху. "Найяскравішим" елементом скандальної реставрації стала пластикова пляшка замість обличчя на фігурі фасаду. Коли лицьова частина фігури відпала, виявилося, що пластикова тара служила реставраторам замість каркасів.

На цьому "проекті" місцевий бюджет отримав збитки на суму в 5 млн грн, а службових осіб "Укрспецпроекту" сьогодні судять.

Сам Руслан Тарпан, як відомо, з 2017 року перебуває у всеукраїнському розшуку, з 2021 - ще й у міжнародному. В Україні йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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