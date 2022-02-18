Після провальної реконструкції будинку Руссова компанія Тарпана прагла реставрувати ще два історичні об'єкти

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Незважаючи на судові тяжби і провальну реконструкцію будинку Руссова, компанія "Укрспецпроект", афілійована з ексдепутатом-втікачем Русланом Тарпаном, продовжує брати участь у тендерах на реставрацію інших історичних будівель в Одесі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.