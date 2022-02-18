После провальной реконструкции дома Руссова, компания Тарпана стремилась реставрировать еще два исторических объекта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Несмотря на судебные тяжбы и провальную реконструкцию дома Руссова, компания “Укрспецпроект”, аффилированная с беглым экс-депутатом Русланом Тарпаном, продолжает участвовать в тендерах на реставрацию других исторических зданий в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.
Детали
В начале осени прошлого года “Укрспецпроект” участвовал в тендере на реставрацию исторической памятки на Пушкинской, 35 - дом Мамарино в Одессе, обещав отреставрировать здание за самую низкую цену - 6,8 млн грн.
Параллельно с этим “Укрспецпроект” хотел отреставрировать и дом Шретера в Одессе (Пушкинская, 33) за 7,2 млн.
Оба эти тендеры аффилированная с Русланом Тарпаном компания проиграла. По данным местных СМИ, причина в том, что “Укрспецпроект” при выполнении аналогичного проекта предоставил недостоверные сведения.
Напомним
Компания, аффилированная с Тарпаном, в 2019 реставрировали дом Руссова, который до сих пор закрыт.
На работы “Укрспецпроекта” по дому Руссова из городского бюджета Одессы потратили около 107 миллионов гривен. В результате по словам правоохранителей, работы компании привели к повреждению и изменению почти половины исторического здания. Кроме этого, “реставраторы” достроили дому непредвиденный планами мансардный этаж с окнами на крыше. “Самым ярким” элементом скандальной реставрации стала пластиковая бутылка вместо лица на фигуре фасада. Когда лицевая часть фигуры отпала, оказалось, что пластиковая тара служила реставраторам вместо каркасов.
На этом "проекте" местный бюджет получил ущерб на сумму в 5 млн грн, а служебных лиц “Укрспецпроекта” сегодня судят.
Сам Руслан Тарпан, как известно, с 2017 года пребывает во всеукраинском розыске, с 2021 - еще и в международном. В Украине ему угрожает до 12 лет лишения воли.